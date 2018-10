Whisky and Songs mit Andrew Ranson

Friedberg : Zum Hexentreff |

Multimediale Präsentation rund um die Herstellung des Whiskys.

Verkostung von 5 Qualitätswhiskys von mild bis rauchig-torfig mit jeweils 2 cl und ( am Schluss ) Ihren Favoriten mit 4 cl

Weißbrot und Mineralwasser.

Dazu ein passendes 3-Gänge-Menü mit Vor-Haupt- und Nachspeise.

-Live-Musik (irische und schottische Folksongs .

Andrew kommt zu uns in den Hexentreff in der richtigen und führt Sie mit rebellischen und gefühlsamen Liedern aus den schottischen Highlands und Irland sowie heiteren Songs und Geschichten über das Getränk Whisky selbst durch den Abend.

Kosten 68,--€

Bitte um Voranmeldung. Mit der Reservierung wird der Betrag fällig.

Bei Nichterscheinen kann nichts erstattet werden.