Weihnachtsvideo der Friedberger Band "brasseroni"

haben sich unter dem Namenzusammengeschlossen. Mit Coverversionen aus Rock und Pop, aber auch eigenen Stücken haben sich die Bläser schon einen Namen gemacht. Im ersten Lockdown veröffentlichten sie ihren Song "Stay at Home" auf YouTube. Der Videoclip wurde auch auf atv-Augsburg gezeigt.Nun erscheint als Weihnachtsgruß das neueste Werk, eine Coverversion des Liedes "Merry Christmas Everybody" von Slade. Ab sofort auf YouTube, Spotify und Instagram.Das Corona-Jahr 2020 war musikalisch gesehen sehr leise und so wollte es sich die Bandnicht nehmen lassen, für Familie, Freunde und Fans ein Weihnachtsgeschenk zum Abschluss des Jahres vorzubereiten!Der Haus- und Hofkomponist Andreas Thon arrangierte das Stück und nach individueller Probenarbeit fanden an drei Tagen die Aufnahmen der Einzelstimmen in Friedberg statt. Das Schneiden der Stimmen und auch das Zusammenstellen des Videos nahm die Band selbst in die Hand und so ist man über das Ergebnis des Gemeinschaftsprojektes sehr zufrieden!In diesem Sinne... MERRY CHRISTMAS EVERYBODY! Words and Music: Neville Holder & James LeaArrangement: Andreas ThonAufnahme und Nachbearbeitung: Sebastian Thon, Andreas ThonAufnahmeequipment:Hörman - Ton- und LichttechnikChristian NägeleVideoschnitt: André Gabler