Weihnachtliche Klänge in Herrgottsruh: Roland Plomer und Vocalissimo bieten wieder ein abwechslungsreiches musikalisches Programm

„Classic – Christmas“ will sagen, dass es sowohl klassische Musik als auch Popmusik zu hören gibt. Mit diesem englischen Titel sollen auch junge Menschen auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Trotzdem kommt der klassische Aspekt nicht zu kurz.Einen gewichtigen Teil übernimmt dabei das Trio LaLiLu, eine bestens eingespielte Gruppe mit zwei Klarinetten und Fagott, die bereits beim letztjährigen Silvesterkonzert bei den Zuhörern große Sympathien erlangen konnte.LaLiLu mit den Klarinettistinnen Agnes Liberta und Luisa Hänsel sowie dem Fagottisten Laurens Zimpel haben ein Programm von Mozart bis hin zu zeitgenössischen Komponisten im Gepäck. Ein Satz aus Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ und „Rudolph the red nosed reindeer“ können dabei durchaus geschickt aneinander gereiht und durch Worte verbunden werden.In früheren Zeiten hätte man von einem „nicht durchdachten Programm“ gesprochen. Heute will man eine Hörerschaft mit verschiedenen musikalischen Vorlieben anziehen, Jung und Alt, religiös inspiriert und auch frei denkend. Der Discounter mit seinem breiten Angebot lässt grüßen.Der Umstand, dass die Klarinettistin Luisa Hänsel nach ihrem Klarinettenstudium nun in Nürnberg Jazzgesang studiert, ermöglicht der Gruppe noch eine zusätzliche Erweiterung ihres Repertoires und ist auch ein Beleg dafür, dass man heutzutage sehr breitgefächert sein muss. Luisa Hänsel wird auch mehrere Solonummern darbieten.Susanne Kapfer, Friedberg - eine gesangliche Nachwuchsgröße, noch im Studium an der Musikhochschule München - ist bereits mit den verschiedensten Arien aus klassischen Oratorien im gesamten Augsburger Raum zu hören. Das berühmte „Et in carnatus est“ aus der c-moll Messe von Mozart zählt zu den Bravourstücken jeder Sängerin und wird von ihr ebenso zu hören sein wie klassische Variationen über das Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ für Bläsertrio, Orgel und Gesang.Die schönsten, alten deutschsprachigen Weihnachtslieder, interpretiert von der Sängerin Vanessa Fasoli, dem Klarinettisten Thomas Deisenhofer und Roland Plomer an der Orgel und am Piano, stehen im Mittelpunkt dieses alljährlichen Musizierens am 2. Weihnachtsfeiertag um 14.30 Uhr bei freiem Eintritt.Die Entscheidung, nur deutschsprachige Gesänge darzubieten, soll im Gegensatz zur „Anglisierung“ der Musik in unserem Land unsere traditionellen Weihnachtslieder in den Vordergrund stellen und hat somit keinerlei rassistische Hintergründe.Wallfahrtsdirektor Pater S. Ph. Geißler wird die musikalische Stunde wie immer mit Gedanken und Texten bereichern. Größere Teile aus dem Programm werden bereits bei der musikalischen Einstimmung auf die am Heiligen Abend um 16.30 Uhr beginnende Christmette ab 16 Uhr zu hören sein.Text: Roland Plomer