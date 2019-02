Walpurgisnacht-Stadtführung mit Tanz in den Mai

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Passend zur Walpurgisnacht veranstaltet die Tourismusabteilung der Stadt Friedberg eine Stadtführung der besonderen Art!



Unsere Stadtführerin in Gestalt einer Hexe begleitet Sie zu den schönsten Ecken der Altstadt und erläutert dabei, passend zur Walpurgisnacht, alte Sitten und Bräuche aus vergangenen Tagen. Anschließend steht neben einer leckeren Maibowle eine Auswahl an verschiedenen Flammkuchen-Variationen im Paradox für Sie bereit. Danach bietet die Tanzfläche Platz für den Tanz in den Mai, begleitet durch einen professionellen DJ.



Eine Anmeldung ist zu dieser Führung unbedingt notwendig. Gerne stellen wir auch Gutscheine zum Verschenken aus. Für die Kosten in Höhe von 22,-€ erhalten Sie alle kulinarischen Highlights inklusive!



Wir freuen uns auf Sie!



Touristinfo Friedberg

touristinfo@friedberg.de

0821/ 6002 436 oder 452