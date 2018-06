Waldfest in Friedberg

Friedberg : Trachtenverein |

Der Trachtenverein Friedberg gibt bekannt, das das Waldfest auf der Hügelsharter Höhe am 28./29. Juli 2018 stattfindet. Dazu sind alle Gönner , Freunde und Mitglieder des Trachtenvereins Friedberg recht herzlich eingeladen. Bei guter Witterung mit Beginn am Samstag den 28. 07. ab 18:00 Uhr , am Sonntag 29. 07. mit Beginn des Weisswurstessen ab 10:00 Uhr. Wir würden uns freuen , wenn wir wieder viele Besucher begrüßen könnten. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.