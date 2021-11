Von diesem Ausgleich profitieren alle - Baugenossenschaft Friedberg eG beschenkt ihre Mitglieder und unterstützt gleichzeitig die heimische Wirtschaft

Da sich die Baugenossenschaft Friedberg eG aber durch eine hohe Wertschätzung für ihre Mitglieder auszeichnet, war es den Verantwortlichen wichtig, einen Ausgleich für die entgangene Bewirtung zu ermöglichen. So fassten Vorstand und Aufsichtsrat auf Anregung des Aufsichtsratsvorsitzenden Bürgermeister Roland Eichmann den Beschluss, die Mitglieder mit einem Einkaufsgutschein zu beschenken. „Alle Mitglieder, die bei uns wohnen, erhalten einen CityScheck Friedberg in Höhe von 11 Euro“, erklärt Vorstand Günther Riebel. „Ich freue mich, dass wir damit eine Win-Win-Situation schaffen können: eine Aufmerksamkeit für unsere Mitglieder und gleichzeitig die Unterstützung der heimischen Wirtschaft.“Dementsprechend groß war die Freude auch beim Innenstadtkoordinator des Aktiv Rings, Manuel Weindl, der die 300 Gutscheine persönlich an Vorstand Günther Riebel und Aufsichtsratsvorsitzenden Roland Eichmann übergab. Die Aktiv-Ring GmbH initiierte das einheitliche Gutscheinsystem für Friedberg mit Unterstützung der Stadt Friedberg. Der CityScheck wird in den meisten Friedberger Geschäften und auch auf dem Friedberger Wochenmarkt als Zahlungsmittel akzeptiert.