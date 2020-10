Verkehrsverein Friedberg unterstützt Kuchenspenden des Bürgernetzes Friedberg

Angelika Markert, eine Freiwillige des Bürgernetzes Friedberg, hatte hier eine glänzende Idee um die Betroffenen zu unterstützen: Kuchenspenden von ehrenamtlichen Helfer/innen des Bürgernetzes. In kürzester Zeit hat sich eine beachtliche Zahl an ehrenamtlichen Kuchenbäcker/innnen der Aktion angeschlossen, so dass nicht nur das AWO-Heim in der Rothenbergstraße in diesen Tagen mit Kuchenspenden bedacht wird. „Auch Pro Seniore und der Karl-Sommer-Stift erhalten nun regelmäßig eine Kuchenspende als Gruß in der jetzt schwierigen Zeit“, berichtet Jeanne Graf de Vergara, Koordinatorin im Bürgernetz Friedberg. Seit April wurden fast 200 Kuchen gebacken und 2x wöchentlich von zwei ehrenamtlichen Fahrer/innen abgeholt und an die Friedberger Heime verteilt. Um den Kuchenbäckern/innen eine Woche lang eine Pause zu gönnen, unterstützten nun die Vizepräsident/innen Daniel Götz und Ulrike Sasse-Feile des Verkehrsvereins Friedberg die Aktion. Im Rahmen des Erntedankfestes, erhielten die Friedberger Heime am Montag, 05.10.20 insgesamt 15 Kuchen. Um 11 Uhr fand die Übergabe bei Willi Weißgerber im Altstadtcafé, das die Kuchen herstellte, statt.