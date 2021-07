Uhrmacherführung

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Friedberg wurde im 17. und 18. Jahrhundert zu einem weithin bekannten Uhrmacherzentrum. In dieser Blütezeit lebten weit über 300 Uhrmacher in der Stadt. Sonnen-, Teller-, Taschen-, Stutz-, Kutschbock- und wertvolle Tischuhren wurden hier gefertigt, Friedberg wurde zu einem weithin bekannten Uhrmacherzentrum, das ganz Europa belieferte. Noch heute sind viele dieser prachtvollen Uhren im Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg sowie in verschiedenen Museen Europas zu besichtigen. Unser historisch gekleideter Uhrmacher entführt Sie in diese Blütezeit und erklärt, was eine Spindelhemmung, eine Uhr mit Repetition oder ein Sonnenring ist.



Bitte melden Sie sich zu der Stadtführung unter touristinfo@friedberg.de oder telefonisch unter 0821-6002-450/ -451/ -436 an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahme am turnusmäßigen Stadtführungsprogramm 2021 ist kostenlos.