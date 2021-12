Themenführung "Exotik in Blau Weiß"

Friedberg : Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg

In der Reihe "Geschichte mit Geschmack" bietet das Museum im Wittelsbacher Schloss die Themenführung "Exotik in Blau Weiß". Hier erfahren Sie wissenswertes über die Friedberger Fayencen, die von 1754 bis 1768 im Schloss hergestellt wurden. Im Anschluss an die Führung gibt es feinen Kaffee und Kuchen im Museumscafé.

Um Voranmeldung wird gebeten unter 0821 6002-684, Führung: 9,50€ (inkl. Eintritt, Kaffee & Kuchen), Es gelten die aktuellen Corona Verordnungen!