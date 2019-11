Theatergruppe Ottmaring spielt den Magische Anton

Zum 70 Jährigen Bestehen der Theatergruppe Ottmaring hat Spielleiterin Rita Th. Probst das Stück "Der magische Anton" auserkoren. Das Stück ist ein Lustspiel in drei Akten, es wurde von Cornelia Willinger für den Komödienstadel geschrieben und vom Wilhelm Köhler Verlag aufgelegt. Seit Anfang Oktober arbeiten die Schauspieler zweimal wöchentlich an ihrem neuen Stück um das Publikum ab dem 27.Dezember wieder zum lachen zu bringen.



in dem Stück ist es um den Wirtshausbesitzer Hermann Schober (Hans Kellerer) schlecht bestellt. Sein Gasthof steht - dank der miserablen Küche - vor dem Konkurs und der Gerichtsvollzieher Prantl (Alexander Triebenbacher) droht mit der Pfändung. Die bisher immer gefügige Ehefrau Andrea (Rita Lorenz) entdeckt plötzliche ihren eigenen Willen und Bruder Anton (Christian Kruppa) sträubt sich, die schöne Obstwiese zu verkaufen. Das wäre die finanzielle Rettung für Hermann. Als er dann auch noch entdeckt, dass seine geliebte Tochter Michi (Ulrike Ankner) ihr Jurastudium abgebrochen hat und stattdessen Landwirtschaft studiert, bricht er zusammen.

Während der Pfarrer (Fridolin Ankner) seinem Schäfchen Hermann mit der Krankensalbung beisteht, hat der "magische Anton" in flirrender Mittagshitze auf der besagten Obstwiese eine Vision - oder ist es eine Erscheinung? Die Auswirkungen sind jedenfalls beträchtlich.

In weiteren Rollen spielen Markus Büchler, Angelika Zuckriegl und Katrin Schwibinger.



Die Spielzeiten sind vom 27. bis 31.12.2019 jeweils um 19:30 Uhr, sowie am Sonntag den 29.12.2019 zusätzlich am Nachmittag um 14:00 Uhr. Im neuen Jahr hebt sich der Vorhang noch einmal am 02. Januar 2020 um 19:30 Uhr. Die Aufführungen finden wieder in der Turnhalle der Johann-Peter-Ring-Volksschule statt.

Karten sind ab Montag den 19. November in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

Raiffeisenbank Rederzhausen,

bei Optik Brandmair in Friedberg - Telefon 0821/606180

sowie online unter www.theatergruppe-ottmaring.de - diese Karten können in der Sportgaststätte Ottmaring abgeholt werden.

Ab 17. Dezember 2019 sind von Montag bis Freitag und an Spieltagen jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr unter Tel. 0176 / 99 10 30 74 Karten erhältlich.

Die Theatergruppe Ottmaring freut sich auf ihre treuen Zuschauer.