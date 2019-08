Tex Warner Country-Music der 50er bis 80er Jahre

Friedberg : Zum Hexentreff |

Tex Warner steht seit über 45 Jahren auf der Country Music Bühne. Sein Repertoire ist fast unerschöpflich.

In seinem Musikarchiv verfügt er über mehr als 90.000 Songs.

Mit Tex Warner, Joe am 5-string Banjo und Roland am Kontrabass werden die Gäste in die Country-Music Welt der 50er bis 80er Jahre versetzt.

Er präsentiert Country Classics und eigene Songs.

Man kann Country Music nur richtig verstehen wenn man ihre Geschichte kennt, deshalb werden Songs und ihre Geschichten dahinter vorgestellt.

Ein wunderschöner Country Abend erwartet Sie.



Für das leibliche Wohl ist gut gesorgt.



Eintritt frei/Hutsammlung

Um Platzreservierung wird gebeten:

hexentreff@gmx.de oder Tel.: 0821/45034766