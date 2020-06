Städtepartnerschaft in schwierigen Zeiten

reisefreudigen Damen und Herren aus Friedberg und Umgebung auf einen Besuch in der englischenPartnerstadt im August gefreut, doch dann kam bekanntlich die Corona-Pandemie und alleReisepläne waren vom einen auf den anderen Tag Makulatur.Da sich die englischen und deutschen „Twinners“ unter normalen Umständen nur einmal jährlichsehen, war das natürlich sehr schade. Was also tun, um die guten Beziehungen zu pflegen?Irgendwann kam uns der alte Spruch „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ in den Sinn undwir begannen zu überlegen, was sich als Geschenk für unsere englischen Freunde eignen könnte.Symbolcharakter sollte es haben und versandfähig sollte es auch sein.Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Foto: GilmanLetzlich machten die „Friedberger Busserl“ das Rennen. In eine ansprechende Schachtel verpacktund von den Friedbergern persönlich adressiert und mit individuellen Nachrichten versehen, tratensie alsbald die Reise auf die britische Insel an, wo sie in diesen nicht ganz einfachen Zeiten beiunseren Gastgebern große Freude auslösten.Ansprechend verpackt auf die Reise geschickt. Foto: M. HullermannAuf beiden Seiten des Ärmelkanals wächst nun die Hoffnung, im kommenden Jahr wieder frei hinund her reisen zu können, ohne Quarantäne oder sonstige Hindernisse, denn der persönlicheKontakt ist eben doch das Beste.