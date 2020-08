Stadtführung: Eine attraktive Wittelsbacher Planstadt

Friedberg : Brücke zum Wittelsbacher Schloss |

Verbunden mit einem Altstadtrundgang gehen wir der Frage nach, wozu die ursprüngliche Stadtplanung diente. Wie beeinflusste sie das städtische Leben im Laufe der Geschichte und welche Auswirkungen sind heute noch zu spüren? Was bedeutet es früher und was bedeutet es heute in dieser Stadt zu leben?



Die Teilnehmer müssen sich vor der Führung anmelden (telefonisch: 0821/6002-644, touristinfo@friedberg.de). Mit der Anmeldung werden die Kontaktdaten erhoben, die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Die Führungen sind kostenfrei. Es können auch wieder Sonderführungen gebucht werden.