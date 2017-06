Stadtführung: "Das alte Handwerk in Friedberg"

Friedberg : Marienbrunnen |

Folgen Sie Frau Möding auf einem Rundgang durch die Altstadt von Friedberg im Zeichen des alten Handwerks in vergangene Zeiten. In Friedberg gab es nämlich nicht nur die Uhrmacher oder die Fayencenhandwerker, sondern auch noch so einiges mehr. Finden Sie es heraus!