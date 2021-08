St. Afra im Felde Friedberg: Abschied vom Mesnerehepaar Karl und Heidi Ritter

Friedberg : St. Afra im Felde |

Manchmal sind die eigenen Kinder die besten Jobvermittler. Nach dem plötzlichen Tod des damaligen Mesners kümmerten sich die Ministranten übergangsweise um den Mesnerdienst an der Wallfahrtskirche St. Afra im Felde. Einer der Ministranten war Markus Ritter. Dieser wiederum brachte seinen Vater, den Elektromeister Karl Ritter, gegenüber Stadtpfarrer Fuchs als Mesner ins Spiel. Ein Telefonanruf und die Sache war klar: Karl Ritter war der neue Mesner der Wallfahrtskirche.

Das war vor dreißig Jahren. Und nun gehen Karl und seine später auch eingespannte Frau Heidi in den wohlverdienten Ruhestand. Grund genug für die Stadtpfarrei St. Jakob den jahrzehntelangen treuen Dienst des Mesnerehepaares entsprechend zu würdigen. Während des Festgottesdienst am Afra-Tag, dem 7. August 2021, bedankte sich Stadtpfarrer Steffen Brühl sehr herzlich für die Liebe und das Herzblut, das beide in die Kirche steckten.Eines nannte Pater Brühl beispielhaft für das handwerkliche Geschick und die viele Zeit, die die Ritters für die Wallfahrtskirche investierten. Beim Bildersturm in den 1960er Jahren wurden die lebensgroßen Apostelfiguren rausgeschmissen. Bauern der Afra-Siedlung versteckten sie und retteten die Figuren so vor der Zerstörung. Zum Afra-Jubiläum 2004 erinnerte man sich ihrer wieder. Aber für eine Restaurierung war kein Geld da. Also legte Karl Ritter selbst Hand an. Das Ergebnis lässt dich nun wieder in der Wallfahrtskirche bewundern, denn dort hängen die Figuren jetzt an ihrem ursprünglichen Platz - gut restauriert.Karl und Heidi Ritter prägten den Wallfahrtsort St. Afra im Felde und haben Spuren hinterlassen, die Bestand haben werden. Als Anerkennung von Seiten der Pfarrei überreichte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Muhr beiden Mesnern den Jakobsbecher für besondere Verdienste um die Stadtpfarrei St. Jakob. Auch das Bistum Augsburg würdigte Karl und Heidi Ritter durch die Ehrennadel des Mesnerverbands. Weihbischof Anton Losinger überreichte Karl Ritter die Ehrennadel in Silber und Heidi Ritter die Ehrennadel in Bronze.Ganz in den Ruhestand gehen beide noch nicht. Denn Heidi Ritter bleibt der Wallfahrtskirche St. Afra im Felde als Kirchenpflegerin erhalten und Karl Ritter bleibt für Kirchenführungen ansprechbar. Die jetzt anstehende große Sanierung der Wallfahrtskirche muss wohl ohne den versierten Handwerker Karl Ritter stattfinden. Wenn ihn die Neugierde überkomme, sei er aber immer auf der Baustelle gern gesehen, versprach ihm Stadtpfarrer Brühl.Text: Pfarrei St. Jakob Friedberg / FSeventfotoFotos: Franz Muhr