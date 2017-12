Spenden für Indien und Afrika: 46. Friedberger Karitativer Christkindlmarkt

Der Karitative Weihnachtsmarkt wird eröffnet von den Kindern der Theresia Gerhardinger Grundschule, die unter der Leitung von Frau Rathgeber-Plomer stimmungsvolle Weihnachtslieder singen. Im Anschluss waren die Marktstände schnell von den Besuchern belagert und es herrschte reges Treiben und Einkafen. „Gerade eröffnet und schon sind die Leberkäs-Semmeln ausverkauft“, lacht Friedbergs 3. Bürgermeisterin Martha Reißner.Der von Fritz Krug 1972 ins Leben gerufene Karitative Christkindlmarkt für einen guten Zweck wird auch von seinen Nachfolgern Eberhard Krug, Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler mit dem gelichen Ziel weiter geführt. „Was damals mit 53 DM an Spenden für die Ndanda-Hilfe begann, ist heute zur stolzen Summe von 686 543 Euro angewachsen. Durch die finanziellen Hilfen konnten Schulen gebaut, die Arbeit an Aids-Projekten, die Ausbildung und Fortbildund von Helfern in Krankenbetreung und Gesundheitsvorsorge finanziert werden. An die Indien-Mission der Pallotiner und an eine Krankenstation in Ndanda in Tansania fließen die Einnahmen aus dem vorweihnachtlichen Markt. „Die Not ist groß in unserer Welt“, so Martha Reißner in ihrer Ansprache. „Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Wir wollen mit unseren Spenden für Indien und Afrika Menschen unterstützen und bewirken, dass sie in ihrer Heimatbleiben können.“Missionssekretär Pater Markus Hau sprach über seine persönlichen Erlebnisse seiner aktuellen Reise in Tansania. „Es ist eben nicht selbstverständlich in ein warmes Zimmer zu kommen oder sauberes Wasser zu haben“, so Pater Hau. Der Zulauf war groß an den Marktständen und lässt auch in diesem Jahr auf gute Einnahmen schließen. Beindruckend ist zum neben dem Einsatz aller Mitwirkenden die niemals unterbrochenen, finanzielllen Hilfeleistungen der Friedberger mit der sie durch ihre Einkäufe diese Hilfsaktionen unterstützen.Text und Bilder, Redaktion: Franz und Sabina Scherer, FS eventfoto