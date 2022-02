Sonntagsmatinée des Friedberger Kammerorchesters mit den Solisten Susanne Rieger (Sopran) und Peter Oswald (Trompete) im Großen Saal des Friedberger Schlosses am Sonntag 20. Februar 2022 um 11.00 Uhr.

„Endlich mal wieder ein Konzert spielen“ denkt sich das Friedberger Kammerorchester … „Endlich mal wieder in ein Konzert gehen und gelassen zuhören“ denken sich viele Musikfreunde

… und den Virus vergessen … bei aller Beachtung der Verhaltensregeln …die Sopranistin Susanne Rieger wird im Kuß-Walzer gleich spürbar ehrlich, wenn sie singt „Ach schon ein Blick von deinem Auge, welche Wonne!“ … da muss das Friedberger Kammerorchester mit seinem Dirigenten Stefan Immler einfach emotional werden. Doch Susanne Rieger kann auch anders und verwandelt sich sängerisch in eine selbstbewusste Dame, die den Herrn Marquis in der „Fledermaus“ von Johann Strauss ein wenig nieder macht „Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie, sollt’ besser das versteh‘n …“ Es geht also munter und locker zu im Konzert, in dem auch Peter Oswald seine Trompete strahlen lässt. Und zu allem Glück feiert das Orchester in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen.Derhat begonnen - Karten zu 20 Euro bei:Buchhandlung Lesenswert! Ludwigstrasse 39 86316 FriedbergMusikhaus Sedlmeyr Stadtplatz 44 86551 AichachTaschenbuchladen Färbergässchen 1 86150 AugsburgTageskasse ab 10:15 UhrFreie Platzwahl.zugunsten des Kulturangebots im Wittelsbacher Schloss Friedberg (Schlossstraße 21).Es gelten die Zugangs- und Hygieneregeln des Konzerttages (derzeit 2G plus).Änderungen von Programm und Besetzung vorbehalten.Weitere und jeweils aktuelle Informationen unter