Eine Reise durch die Galaxis mit dem Friedberger Kammerchor

In unbekannte Sphären des Weltraums entführt der Kammerchor Friedberg das Publikum in seiner Aufführung „Songsurprise – im Traumschiff durch die Galaxis“ im November. Viele weitere Mitwirkende wie die Crazy Oak Bigband Aichach, die Tanzgruppe und der Chor der Grundschule Friedberg-Süd, die Sportakrobaten und Trampolinturner des TSV sowie die Startrooper Germany nehmen die Reiseteilnehmer mit in eine Welt der Sternschnuppen mitten auf der legendären „Milchstraße“. Ausflüge zu berühmten Stars und Sternchen stehen auf dem Programm. Unterwegs werden die Wusels von der Venus gerettet und bringen auf der Suche nach einer neuen Heimat mehr Leben ins Raumschiff als im Reiseprospekt vorgesehen ist. Kommen Sie mit der ganzen Familie in die Max-Kreitmayr-Halle Friedberg und nehmen Sie teil an einer abenteuerlichen Kreuzfahrt ins Weltall mit vielen außerirdischen Überraschungen. Das traditionsreiche Reiseunternehmen, geführt von Herbert Deininger, verspricht ein galaktisches Vergnügen und auf jeden Fall eine sichere Rückkehr zur Erde, denn der gesamte Reiseverlauf wurde exakt geplant von Max Weigl. Als Kommandant der Raumfähre konnte der erfahrene Johannes Kellerer gewonnen werden, der Sie zusammen mit der traumhaften Reiseleiterin Michaela Zerbs unbeschadet durch die unendlichen Weiten des Universums bringen wird. Die gesamte Besatzung freut sich mit Ihnen auf diese außergewöhnliche Reise.



Reisetermine:

Samstag, 10. November 2018, Start des Raumschiffes um 19.00 Uhr

Sonntag, 11. November 2018, Start des Raumschiffes um 15.30 Uhr



Start und Landung:

Max-Kreitmayr-Halle Friedberg



Reisekosten:

18 € auf allen Plätzen

12 € für Kinder bis 14 Jahre



Reisebuchung:

Buchhandlung „lesenswert“

Rothenberg-Apotheke

Bei den Mitgliedern des Kammerchores oder

unter www.kammerchor-friedberg.de



Text: Monika Sailer