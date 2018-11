Silvesterkonzert in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh mit dem Blechbläserquintett „Men in Blech“ und dem Tenor Michael Etzel

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Zum ersten Male wird beim Silvesterkonzert in Herrgottsruh das Blechbläserquintett „Men in Blech“ zu Gast sein.

Die Musiker um Andreas Bolleininger werden dabei ein breit gefächertes Programm anbieten: von der Suite aus der Feuerwerksmusik von G. Fr. Händel für Bläser und Orgel über die Petersburger Schlittenfahrt bis hin zum Medley „The Beatles“, bei welchem viele Evergreens zu hören sein werden.

(Photo dürfte klar sein: 5 Blechbläser)



Der in diesem Jahr beim ARD-Musikwettbewerb in München angetretene Sänger stammt aus Hollenbach, studierte in Salzburg Gesang und ist als regelmäßiger Gastsänger im Chor des Bayerischen Rundfunks tätig. Mit Plomer verbindet ihn noch die Zeit, als sie gemeinsam im Philharmonischen Chor als Choristen tätig waren. Heute hört man den auch im Rot Kreuz Bereich tätigen jungen Mann nur noch als Solisten.





Kartenvorverkauf:



Karten zu EUR 18,-. für das Silvesterkonzert mit reservierter Bankreihe gibt es bei Lesenswert, Gerblinger sowie durch postalische Versendung über Plomer, Tel. 0821 / 607761.



Text: Roland Plomer