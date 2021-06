Salz, das weiße Gold der Friedberger

Die Stadt Friedberg lag an der Salzstraße nach Augsburg

und konnte dadurch regelmäßige Einnahmen generieren. Doch was bedeuten die Wörter Salzpfennig, Salzscheiben oder gar ein Salzstadl mit dem Stapelrecht? Warum war Salz damals so wertvoll, wie wurde Handel betrieben? Unser Stadtführer Herr Weidl führt Sie in die Geschichte um das weiße Gold ein.Die Teilnahme ist auf 15 Personen begrenzt und nur mit Anmeldung möglich. Die Führung ist kostenfrei. Derzeit besteht Maskenpflicht.Anmeldung unter:touristinfo@friedberg.deTelefon 0821-6002-450/-451/-436