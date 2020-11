SAGO.live - Liedermacher am 15. Januar 2021

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Nach dem großen Premieren-Erfolg startet das Wittelsbacher Schloss in sein Kulturprogramm 2021 mit einer Neuauflage des Konzertformats der Poetenschule Sago, zu der mehrere Dutzend Liedermacher, Chansoniers, Songwriter und Klavierkabarettisten zählen. Bei SAGO.live in Friedberg erwartet das Publikum Wohnzimmeratmosphäre auf der Bühne mit Moderator und Kabarettist Martin Betz aus Berlin, der dieses Mal Liedermacherin Marie Diot aus Hannover und Songwriter Ulrich Zehfuß aus Speyer begrüßt.



Der Abend verspricht anspruchsvolle Unterhaltung, bei der ausgelassenes Entertainment und kabarettistischer Esprit auf staunende poetische Tiefe und intime Einblicke in die Lebens- und Gedankenwelt der aktuellen Generation liederschreibender Menschen treffen. Auf der Bühne gibt es einen fliegenden Wechsel zwischen Solo-Auftritten, kurzen Talks und gemeinsamen Nummern. (20.00 Uhr) VVK: 15 Euro, AK: 17 Euro.