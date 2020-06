Rosen im Schlossgarten für ein L(i)ebenswertes Friedberg

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Es sind die Initiativen Friedberger Bürgerinnen und Bürger, welche unsere Stadt so liebenswert machen. Friedbergs Stadträtin Ulrike Sasse-Feile und Rainer Teuber wollen den Museumsgarten im Wittelsbacher Schloss Friedberg mit einer weiteren Aktion aufwerten. Nun sollen Kletterrosen an Rankgittern die Ziegelmauer im Schlossgarten zum Hingucker für die Besucher werden.

Von Menschen für Menschen

Bis zu zehn Rankgitter, so hat das Team „L(i)ebenswertes Friedberg“ um Ulrike Sasse Feile und Reiner Teuber geplant, werden für die Umsetzung der Idee gebraucht, Die Gitter sollen in Design und Farbe zu den bereits bestehenden Bänken und Rosenobelisken passen.Zur Umsetzung dieser Idee hat das Team „L(i)ebenswertes Friedberg“ im Zeichen der Corona-Pandemie Mund- und Nasenmasken und dazu passende Stofftaschen, produzieren lassen. Bedruckt mit Bayerischen Rauten, dem Friedberger Wappen und dem Schriftzug „bleibt‘s g‘sund“ kommt zur Vorsorge beim Tragen für die Erwerbe neben der Unterstützung der Idee auch der Ausdruck der Identifikation mit unserer Stadt. Vom Verkaufserlös dieser beiden nützlichen Stücke wollen Sasse-Feile und Teuber die Beschaffung der Rankgitter finanzieren.Das Set kostet 13.50 Euro und ist erhältlicham Freitag, den 3.7. 2020 von 10 Uhr bis 12 Uhr undam Samstag, 11.07.2020 von 10 bis 12 Uhrim ehemaligen Laden „Kleinigkeiten“ in der Bahnhofstraße 2 in FriedbergDas Team freut sich auch über Ihre E-Mail unteru.sasse-feile@gmx.deum für Sie ein Set zu reservieren oder zuzuschicken.