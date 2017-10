„Rock City“ - Frühjahrskonzert der Städtischen Jugendkapelle Friedberg

Friedberg : Stadthalle |

Die kraftvolle originale Komposition für Blasorchester „See Rock City“ von Brant Karrick ist nicht die Aufforderung in eine Stadt voll Rockmusik abzutauchen, sondern die Einladung ein atemberaubendes Naturgebiet im Südosten der vereinigten Staaten von Amerika zu besuchen. Die Musik wird geprägt von Rock, Jazz und Funk in bester Unterhaltung. Dieses Werk ist auch das Motto des diesjährigen Konzertes der jungen Friedberger Musikanten unter der Leitung von Andreas Thon. Es erklingen u.a. Melodien der Band Queen, der Sängerin Adele und natürlich vom King des Rock ‘n Roll Elvis Presley. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Friedberger Stadthalle. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro der Stadt Friedberg und an der Abendkasse.