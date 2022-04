Probe für das Benefizkonzert des Friedberger Kammerorchesters für die Ukraine in der Max–Kreitmayr–Halle am Sonntag 1. Mai um 18.00 Uhr

Das Friedberger Kammerorchester hat heute in der Max–Kreitmayr–Halle die Generalprobe gespielt und freut sich jetzt auf viele Zuhörer: Die Stadt Friedberg lädt am Sonntag 1. Mai 2022 zu einem Benefizkonzert für die Ukraine in die Max–Kreitmayr–Halle ein. Zusammen mit dem Friedberger Kammerorchester, dem renommierten Musiker Peter Oswald, Dolf Meixner und Ersin Erkan erwarten Sie zwei Solistinnen aus der Ukraine, die Ihnen eine außergewöhnliche musikalische Darbietung präsentieren.

Bei dem bunten Melodienstrauß ist für jeden etwas dabei: von Barock (ein Flötenkonzert von Vivaldi), Klassik (ein Violinkonzert von Mozart, gespielt auf der Trompete), romantischer Musik (unter anderem mit einem Werk eines ukrainischen Komponisten) bis hin zu jazzigen Klängen à la Gershwin und Harry James.Der Eintritt ist frei – Spenden für „Friedberg hilft“ sind erbeten. Einlass ist ab 17.30 Uhr – das Konzert beginnt um 18.00 Uhr in der Max–Kreitmayr–Halle, Aichacher Str. 7.