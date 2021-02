Pfarreien bekommen Verwaltungsleiter

Friedberg : Pfarrzentrum St. Jakob |

Seit 1. Februar hat die Stadtpfarrei Friedberg gemeinsam mit den Pfarreiengemeinschaften Stätzling und Affing einen Verwaltungsleiter: Der 52‐jährige Achim Renninger fungiert in Zukunft als „rechte Hand“ der leitenden Pfarrer in administrativen Fragen und soll den Geistlichen dadurch mehr Raum für die Seelsorge ermöglichen.

Die Pfarrer der drei Pfarreien bzw. Pfarreiengemeinschaften Friedberg, Stätzling und Affing, Pater, Domkapitularund Pfarrerzeigen sich sehr über die Personalie erfreut. Die Verwaltung einer Pfarrei werde immer komplexer und nehme immer mehr die Zeit des Pfarrers in Anspruch. „Der Verwaltungsleiter entlastet genau an diesem Punkt und gibt dem Pfarrer wieder mehr Möglichkeiten für seine eigentliche Aufgabe: die Seelsorge“, betont Pater Brühl. Es sei die Aufgabe der Verwaltung, das vielfältige Leben in der Kirchengemeinde zu ermöglichen und zu unterstützen. Mit Achim Renninger habe man einen versierten Fachmann dafür gewinnen können, der bereits in der freien Wirtschaft vielfältige Erfahrungen gemacht habe und selbst als aktiver Katholik fest im Glauben stehe: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!“Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag in der Stadtpfarrkirche St. Jakob erklärte sichvor der Gemeinde bereit, sein Amt sorgfältig und treu auszuüben. Die Gemeinde sagte ihm zu, ihn in seinem Dienst zu unterstützen, ihn zu begleiten und seine Verantwortung zu respektieren.Der neue Verwaltungsleiter, der seinen Dienstsitz in Friedberg haben wird, sieht in seiner zukünftigen Arbeit auch eine pastorale Dimension. „Für mich ist es spannend, beruflich Menschen auf ihrem Weg in diesen veränderlichen Zeiten zu begleiten und in ihren Fähigkeiten zu unterstützen“, so der Verwaltungsexperte. Er wolle dabei mithelfen, eine Atmosphäre der guten Zusammenarbeit zu schaffen, in der sich alle Beteiligten wohl fühlen und sich kreativ selbst einbringen könnten.Auch die Schöpfungsbewahrung und die Vielfalt der Natur seien für ihn wichtige Themen, analog zu der Umweltenzyklika „Laudato Si‘“ von Papst Franziskus und den aktuellen Bemühungen des Bistums Augsburg, den eigenen CO2‐Ausstoß bis 2030 auf null zu setzen. „Mein Ziel wird es auch sein, dass die Pfarreien innerhalb ihrer Möglichkeiten ihren Teil dazu beitragen können“, betont der Verwaltungsleiter.Achim Renninger stammt aus Unterhaching und war von 1993 an bei einer großen Elektronikhandelskette in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Nach fast drei Jahrzehnten im Einzelhandel habe er zuletzt etwas Neues beginnen wollen, erklärt Renninger. Die Arbeit als Verwaltungsleiter im kirchlichen Dienst sei dabei für ihn als engagierten Katholiken ein naheliegender Schritt gewesen. Der zweifache Familienvater gehört ehrenamtlich der Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Laurentius in Reinhartshausen (PG Bobingen) an, wo er auch mit seiner Familie wohnt. Angesichts einer knapper werdenden Zahl an Neupriestern und den immer komplexer werdenden Anforderungen an die Verwaltungsarbeit in den Pfarrgemeinden hat das Bistum Augsburg in den vergangenen Jahren zahlreiche Stellen von Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleitern eingerichtet und etabliert. Die administrativ geschulten Männer und Frauen agieren als „rechte Hand“ der leitenden Pfarrer, unterstützen sie bei ihren täglichen Herausforderungen in der Verwaltung aktiv und übernehmen eigenverantwortlich Aufgaben in den Gemeinden. Derzeit sind bistumsweit rund 60 Verwaltungsleiter/‐innen im Einsatz.