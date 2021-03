Ökumene: Emmausgang am Ostermontag als erster Schritt zum Ökumenischen Kirchentag 2021

Das Motto des diesjährigen ökumenischen Kirchentags „Schaut hin“ (Mk 6,38) wird auch in der Region aufgegriffen und erweitert „Schaut her, kommt mit – wir machen uns auf den Weg“. Ganz in diesem Sinne laden das Ökumenische Lebenszentrum in Ottmaring, die Pfarreiengemeinschaften Ottmaring sowie Stätzling, die evangelische Gemeinde Der Gute Hirte und die Stadtpfarrei St. Jakob in Friedberg alle ein, sich gemeinsam auf den Weg zu machen: real und digital.Der erste Schritt ist der. Treffpunkt ist auf der Wiese vor dem Begegnungszentrum in Ottmaring, Eichenstr. 31. Von dort aus soll der Spaziergang – allein, zu zweit, zu dritt, in der Familie … entsprechend den gültigen Coronaregeln – an den österlichen Gang der Jünger zur Osterzeit nach Emmaus erinnern. Emmaus, eine Stadt nahe Jerusalem, bedeutet übersetzt so viel wie „warme Quelle“.Als weitere Schritte auf dem Weg zum Ökumenischen Kirchentag sind ein Online-Auftakt-Gottesdienst am 13. Mai und Kultur im Begegnungszentrum am 14. Mai geplant. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.ottmaring.org