Neues aus dem Divano: Ivonne Marquart verstärkt das Team

Ivonne Marquart lebt mit ihrer Familie in Dasing, kennt aber Friedberg gut, denn auch hier hat sie einige Jahre gewohnt. Da die beiden Kinder jetzt im Kindergarten sind, freut sich Ivonne Marquart auf ihre neue Aufgabe im Divano und darauf, neue Menschen kennenzulernen. „Mich überzeugt das Konzept des Divano als Begegnungsstätte und als Treff für Jung und Alt. Als Mama habe es oft genug erlebt, wie es ist, mit zwei Kindern einen Kaffee mit einer Freundin trinken zu gehen und vieles ‚nicht‘ für Kinder geeignet ist. Umso schöner ist es, dass im Divano Kinder Kinder sein können und sich niemand daran stört.“Stadtpfarrer Steffen Brühl ist froh, so hervorragende Unterstützung für das Divano gefunden zu haben. „Ivonne Marquart ist für diese Aufgabe genau die richtige Person“, ist er überzeugt. Er hofft, dass das Divano seinen Betrieb zunächst mit der Öffnung der Außengastronomie bald wieder aufnehmen und danach auch wieder zum normalen Betrieb zurückkehren kann. In der Zeit nach dem ersten Lockdown gab es im Divano sehr viele positive Rückmeldungen von Besuchern, die sich dort aufgrund der Hygienemaßnahmen und Abstandswahrung sehr sicher gefühlt haben.Mehr zu diesem besonderen Ort der Begegnung gibt es unter www.divano-friedberg.de