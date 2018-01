NEU! Valentinstagsführung mit abendlichem Buffet und Tanzdinner

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Der wichtigste Tag im Februar, für Verliebte vielleicht sogar der wichtigste Tag im ganzen Jahr: der Valentinstag! Bald ist es wieder soweit, wie man so langsam in den Geschäften sehen kann. In den Schaufenstern kleben rote Herzchen, die Bäcker backen passendes Gebäck und die Drogeriemärkte füllen Regale mit Pralinen, Rosen und anderen kleinen Geschenkideen.



Dieses Jahr hat auch die Tourismusabteilung der Stadt Friedberg etwas ganz besonderes zu diesem Anlass geplant. Am Samstag nach dem eigentlichen Valentinstag laden wir Sie zu einer Stadtführung mit Highlight ein.



Nach einem interessanten Rundgang durch die schöne Altstadt von Friedberg, geführt von Frau Straub, erwartet Sie ein abendliches Buffet und Tanzdinner im Paradox. Nach einem leckeren Essen sorgt ein DJ für gute Musik und das passende Ambiente um mit Ehegatte, Partner, bestem Freund oder einem anderen geliebten Menschen auf der Tanzfläche den Abend ausklingen zu lassen.



Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig und wird gerne von uns über touristinfo@friedberg.de oder telefonisch unter der 0821 6002 -436/ -452 entgegengenommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 27,-€ pro Person inklusive dem Buffet und Tanzdinner.



Gerne erstellen wir für Sie einen Gutschein, den Sie Ihren Liebsten direkt am Valentinstag überreichen können.



Nochmal in Kürze:



Samstag, den 17. Februar 2018

18.00 Uhr, am Marienbrunnen

Stadtführerin: Frau Straub

Anmeldung erforderlich



Wir freuen uns auf Sie!