Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Die Stadt Friedberg heißt Ihre Neubürger herzlich willkommen und begrüßt sie mit einer kostenlosen Stadtführung zur Erkundung der neuen Heimat. Nicht nur historische Fakten über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, sondern auch wichtige Anlaufstellen in der Altstadt werden erwähnt. Am Ende hat jeder Teilnehmer einen ausgezeichneten Überblick über unsere schöne, altbaierische Herzogstadt am Lechrain.



Die Teilnahme erfordert keine Anmeldung!