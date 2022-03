Musikalische Grüße zum Muttertag in Herrgottsruh

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Nach längerer Unterbrechung wegen Corona-Beschränkungen ist es nun wieder möglich, den Muttertag in der herrlichen Wallfahrtskirche Herrgottsruh musikalisch zu feiern.

„Mütterlichkeit“ im herkömmlichen Sinn steht hauptsächlich für Ruhe und Geborgenheit, und diese Stimmung kommt am besten in der traditionellen Volksmusik zum Ausdruck.

Sehr positive Erfahrungen haben die Friedberger dabei im Laufe der Jahre mit der Hofmark Musik, dem Gempfinger Viergesang und Roland Plomer an der Orgel gemacht. Die vom Gempfinger Viergesang wiedergegebenen Gesänge beziehen sich zwar alle auf die Gottesmutter Maria, sie sind jedoch stellvertretend für alle Mütter zu sehen.

Die Hofmark Musik – musizierend mit Hackbrett, Harfe, Kontrabass, Violine und Gitarre –

erhielt schon mehrfach Auszeichnungen für ihre hervorragende, originalgetreue Wiedergabe bayerischer Volksmusik. Neu in der Gruppe ist der Diplomvolkswirt Michael Popfinger. Er wird mit Texten und Gedichten in unserer altschwäbischen Sprache eine Verbindung von Musik und Muttertag schaffen. Ob es im Mai noch Vorschriften in Bezug auf Corona geben wird, ist nicht abzusehen. Erworbene Eintrittskarten können gegebenenfalls noch unmittelbar vor dem Konzert zurückgegeben werden.

Karten zum Preis von EUR 15,- gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Gerblinger, Buchhandlung Lesenswert sowie über postalische Versendung durch Roland Plomer, Tel. 0821 / 607761. Text: Roland Plomer