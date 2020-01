Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg - Ausblick 2020

Friedberg : Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg |

2020 steht dem Wittelsbacher Schloss in Friedberg und dem neu gestalteten Museum ein ereignisreiches Jahr ins Haus. Die Bayerische Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ (29. April bis 8. November 2020) ist bestimmt das Highlight des Jahres. Zusätzlich hat sich das Museumsteam auch für die Monate davor und danach ein abwechslungsreiches und spannendes Programm für Groß und Klein einfallen lassen.

Monatliche Themenführungen

Unterhaltsames Osterwochenende für die Familie

Krippenausstellung als Highlight zum Jahresende 2020

Verweilen im Museumscafé

Die monatlichen Themenführungen der Reihe „Geschichte mit Geschmack“ und die öffentlichen Führungen die Besucher wieder auf eine interessante Reise in die Friedberger Vergangenheit einladen. Zum Weltfrauentag im März bietet das Museum einen ganz besonderen Rundgang zu außergewöhnlichen Frauen der Friedberger Geschichte.Das spannende Entdeckerprogramm lädt Kinder auf eine unterhaltsame und kreative Zeitreise durch die Sammlungspräsentation des Museums ein. Besonders unterhaltsam für Familien wird das Osterwochenende werden. In den Museumsräumen wird erstmals eine bunte Ostersuche angeboten. Sind alle Stationen durchlaufen, wartet am Ende eine süße Belohnung.Zum Jahresende erwartet die Besucher ein Highlight im Museum. Die besinnliche Zeit wird mit der Ausstellung einer ganz besonderen Krippe eingeläutet. Nach längerer Pause wird die so genannte Fingerle-Krippe wieder zugänglich gemacht. In dieser aufwendig gestalteten Krippe gibt es viel zu entdecken!Nicht zuletzt lädt das Museumscafé die Besucher das gesamte Jahr über zum gemütlichen Verweilen bei feinem Kaffee, besonderen Getränken und einer leckeren Kuchenauswahl ein. Mit steigenden Temperaturen wird auch der neu gestaltete Schlossgarten wieder geöffnet.Text: Museum im Wittelsbacher Schloss FriedbergBilder: FSeventfoto Franz+Sabina SchererMuseum im Wittelsbacher SchlossSchlossstraße 2186316 FriedbergTel. 0821/6002-681Fax. 0821/6002-689museum@friedberg.deÖffnungszeiten Museum und Café:Dienstag – Sonntag 10–17 UhrMontag geschlossenEintrittspreiseErwachsene: 4,- €, ermäßigt 3,- €Familien (Zwei Erwachsene und Kinder): 6,- €Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.Vom 29. April – 8. November 2020 ist der Eintritt in das Museum im Wittelsbacher Schloss nur mit einem Kombiticket möglich. Das Museum wird dann auch am Montag geöffnet haben.