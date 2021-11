Museum im Wittelsbacher Schloss: "Augenblicke - Zeit in der Kunst"

Friedberg : Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg |

Eine Bildergalerie aus der informativen Kunstausstellung im Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg.

Informativ und unterhaltsam befasst sich die von Museumsleiterininitiierte Kunstausstellung mit dem Phanömen Zeit. "Was aber ist Zeit?", fragt Dr. Arnold-Becker im Begleitband zur Ausstellung, "Vergangenheit und Zukunft, wie kann man sagen, dass sie sind, wenn die Vergangenheit schon nicht mehr ist und die Zukunft noch nicht ist?""Friedberg ist für eine solche Ausstellung prädestiniert", so Arnold-Becker, "da hier über Jahrhunderte hinweg "Zeitmesser", die prachtvollen Friedberger Uhren, hergestellt wurden." Ein ausführlicher Bericht zur Ausstellung folgt in der Printausgabe "friedberger" von myheimat.Augenblicke - Zeit in der KunstMuseum im Wittelsbacher Schloss Friedberg20. Noivenber 2021 bis 20. Februar 2022Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen10 bis 17 Uhr(24. Dezember und 31. Dezember geschlossen)Freitag, 21. Januar 2022, 15.00 bis 16.30Anmeldung erforderlichSonntags 5. Dezember, 16. Januar und 6. FebruarBegrenzte Teilnehmerzahl,Voranmeldung unter 0821-6002-684 oder -681Erwachsene 6 €, ermäßigt 5 €Familien (zwei Erwachsene und minderjährige Kinder) 10 €Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freiWeitere Informationen im Internet