Mit Pauken und Trompeten in das Jahr 2022: Silvesterkonzert in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh, Friedberg.

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Mit einer BACH-TROMPETEN-GALA startet das Silvesterkonzert um 21 Uhr in Herrgottsruh. Das Ensemble - drei Trompeten, Pauken und Orgel – spielt Werke aus der Zeit von J. S. Bach und der Vor-Bach-Zeit bis hin zur Gegenwart. Die Gruppe konnte sich bereits in mehrfacher Zusammenarbeit mit dem Friedberger Organisten Roland Plomer und Peter Bader in St. Ulrich, Augsburg, erfolgreich etablieren. Alle Bläser sind Mitglieder des Bach-Trompetenensembles München, welches von Arnold Mehl geleitet wird.



Auf dem Bild zu sehen ist die letzte Trompetengala in Herrgottsruh. Das Besetzungskonzept wird dieses Jahr leicht verändert sein. Nicht sieben Pauken werden für zusätzlichen Rhythmus sorgen, sondern vier. Als akustischer und musikalischer Gegenpol wird die Sängerin und Gitarristin Carolina Attoumani Diaz Gesänge mit südamerikanischem Hintergrund beisteuern.



Die Ausführenden:

Konrad Müller, Peter Epp und Thomas Fink zeichnen für hohe Qualität beim Bläserspiel.

Der Friedberger Markus Trinkl, Perkussionist, ist den meisten als Schlagzeuger, aber auch als Vibraphonist in Erinnerung. Er zählt zur ständigen Besetzung bei den Herrgottsruher Silvesterkonzerten.

Neu ist die in Argentinien aufgewachsene und nun in Augsburg studierende Sängerin Carolina Attoumani Diaz.

Die sympathische Sängerin war im Coronajahr durch Vermittlung von Live Music Now schon öfter Gast in Herrgottsruh und bildet einen musikalischen Gegensatz zu unserer traditionellen abendländischen Musikkultur.



CORONA

Aus heutiger Sicht darf die Kirche wie in früheren Zeiten voll besetzt werden. Die Maskenpflicht entfällt – Neuerungen in der Gesetzgebung sind jedoch nicht auszuschließen.

Voraussetzung für den Erwerb einer Eintrittskarte ist jedoch die 3G plus-Regel, also der Nachweis geimpft oder genesen zu sein. Wer dies nicht ist, muss einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Die Meldung zum Konzert muss über PLOMER 0821/607761 oder per mail an roland.plomer @gmx.de erfolgen.



Preis: EUR 19.-, Ermäßigungen gibt es nicht.

Jeder Besucher erhält beim Erwerb der Eintrittskarte bereits eine Bankreihe zugewiesen.

Text: Roland Plomer