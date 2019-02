Matthäuspassion in Worten und Musik

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

In Anlehnung an Bachs Meisterwerk, die Matthäuspassion, gelangt am Sonntag den 7. April um 17 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh eine neue Version des Passionsgeschehens für sieben Sprecher, Countertenor, Violoncello und Orgel zur Aufführung. Da dies im Rahmen einer Herrgottsruher Abendmusik stattfindet, wird kein Eintritt erhoben werden. Um eine freiwillige Spende wird jedoch gebeten.



Die Passion nach Matthäus beinhaltet das Geschehen vom Treffen am Ölberg, über die Verhandlung bei Pilatus, bis zur Kreuzigung und der anschließenden Abnahme des Leichnams vom Kreuz.



Für Kirchengemeinden wäre eine Wiedergabe der Matthäuspassion in Originalbesetzung, wie Joh. Seb. Bach sie vorschreibt, finanziell und auch zeitlich nicht zu verkraften. Aus diesem Grund hat sich der Kirchenmusiker Roland Plomer in Zusammenarbeit mit dem Wallfahrtsdirektor P. S. Ph. Geißler entschieden, den vorgegebenen Text nach dem Evangelisten Matthäus in verschiedenen Rollen sprechen zu lassen und diesen mit den 13 Chorälen sowie einigen Arien, bearbeitet für Kammermusikbesetzung, wiederzugeben.



Die Interpreten:



Der Sänger und Oboer Anselm Wohlfahrt genoss eine musikalische Ausbildung bei den Augsburger Domsingknaben und studierte nach dem Abitur Musik. Zur Zeit ist er als freier Sänger und Oboer tätig. Mit ihm steht für die Wiedergabe der Passion ein Musiker zur Verfügung, der über eine exzellente Aussprache verfügt und zusätzlich noch in der Lage ist, zahlreiche Arien auf der Oboe zu spielen.

Wohlfahrt ist Countertenor, dies bedeutet, dass er als Mann die Stimmlage des Altes im Chor singen wird. Man könnte auch sagen, die Frauenstimme im Mann! In früherer Zeit war es Frauen untersagt, in der Kirchenmusik gesanglich tätig zu sein. Es kamen Kastraten zum Einsatz. So waren Kirchenmusiker und auch Komponisten gezwungen, sich nach Alternativen für die Frauenstimmen umzusehen und dies waren entweder die Knabenstimmen oder im Erwachsenenbereich die Countertenöre.

In unserer Zeit haben die Frauen die musikalische Oberhand längst erlangt und sind aus der Kirchenmusik nicht mehr weg zu denken. Aus historischen Gründen findet jedoch der Countertenor immer wieder seinen Platz bei historischen Aufführungen.



Musikalische Unterstützung erhält der Sänger durch den Cellisten Tobias Lutz und Roland Plomer an der Orgel. Tobias Lutz war Schüler an St. Stephan, Augsburg, und stammt aus einer sehr musikbegeisterten Familie. Vater und Mutter musizierten zeitlebens, seine Schwester ist Profiflötistin. Lutz ist im Hauptberuf Zahnarzt. Zusätzlich engagiert er sich im Rahmen des von ihm initiierten „Ubuntu-Programmes“ für die Aufbauhilfe in Kenia. Seine große Liebe gilt neben der Familie aber der Musik.

Am 5. Mai wird er zusammen mit dem Stephanusquartett, einer musikalischen Vereinigung von Alt-Stephanern, bei einem weiteren Konzert in Herrgottsruh mitwirken.



Einen sehr gewichtigen Teil innerhalb der Passion nehmen die sieben Sprecher ein.

Matthias Wendt, Sakristan an St. Jakob, wird dabei die Rolle des Evangelisten übernehmen. Die Person Jesu wird von Wallfahrtsdirektor P. S. Ph. Geißler gesprochen. Die restlichen Rollen wie Pilatus, Kaiphas, Judas, Petrus, eine Magd, die Jünger und das Volk werden von Mitgliedern von Vocalissimo übernommen.



Text: Roland Plomer, Bild: Wohlfahrt