Markus Maria Profitlich mit seinem Comedy-Programm „Schwer verrückt!“

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Vollblutkomiker Markus Maria Profitlich macht endlich Schluss mit der Unsicherheit: In seinem brandneuen Soloprogramm präsentiert er die wirksamste Glückspille der Welt – sich selbst. Mit treffsicherer Komik entlarvt der aus der TV-Sendung „Mensch Markus“ bekannte Comedian den alltäglichen Irrsinn, gibt wertvolle Tipps im Umgang mit den eigenen Marotten und beantwortet auf seine unnachahmliche Art unter Einsatz seines ganzen Körpers die Frage aller Fragen: Wie verrückt muss man selber sein, um den galoppierenden Wahnsinn um sich herum zu überstehen?

Karten: Im Vorverkauf für 27 Euro im Bürgerbüro im Rathaus, beim AZ-Ticketservice in Augsburg, online via Eventim und ab 18.00 Uhr für 29 Euro an der Abendkasse.



Freitag, 8. März 2019, 19.00 Uhr