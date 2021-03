Live-Stream-Team: Junge Leute zeigen großartiges ehrenamtliches Engagement

In Friedberg hat sich deshalb mit dem Live-Stream-Team eine Gruppe Jugendlicher gefunden, die schon seit der Adventszeit dafür sorgt, dass der Sonntagsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche um 11 Uhr Woche für Woche live auf der Homepage der Pfarrei unter www.sankt-jakob-friedberg.de zu sehen ist. Auch außergewöhnliche Gottesdienste wie demnächst „Die Klagelieder“ am 21. März um 16 Uhr können im Live-Stream angeschaut werden. Möglich macht dies alles „S’Dream Team“, wie sich die sieben jungen Leute selbst nennen. Stadtpfarrer P. Steffen Brühl ist zutiefst dankbar für das großartige Engagement der Jugendlichen. „Sie investieren hunderte Stunden Freizeit und das auch noch mit großem Spaß, um mit minimalen Möglichkeiten das Maximum herauszuholen, sodass wirklich jeder am Gottesdienst teilnehmen kann, der möchte.“