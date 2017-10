LiteraTour lockt zahlreiche Lesefreunde an

Alle von Organisator Wolfram Grzabka ausgewählten Texte standen dabei immer auch in Zusammenhang mit den Plätzen, die aufgesucht wurden. So war in der Archivgalerie von Daniel Kehlmann „Ich und Kaminski” zu hören, anschließend - vor dem Barbetrieb - „Tender Bar” von J.R. Moehringer. „Der Gast im Garten” von Takashi Hiraide folgte im Hafnergarten und auf den Treppen der Polizeiinspektion Friedberg las Christian Beier aus „Polt” von Alfred Komarek.Den Schlusspunkt setzte am Bahnhof Friedberg „Netzkarte” von Sten Nadolny. In den anschließenden Applaus mischten sich dann auch Rufe nach einer Wiederholung - diesen entgegnete Wolfram Grzabka: „Wir sehen uns in einem Jahr wieder, versprochen!”