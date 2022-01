„LIKE!” - Ausstellung im Wittelsbacher Schloss

Zwölf Werke bekannter zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler sind derzeit im Wittelsbacher Schloss Friedberg unter dem Titel „LIKE!” ausgestellt. Die Arbeiten stammen allerdings nicht von den Meistern selbst, sondern sind eigenständige Interpretationen von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Friedberg. „LIKE!” (zu Deutsch: in der Art von, oder auch: mögen, gefällt mir) heißt das Projekt von Wolfram Grzabka, das in zwei Oberstufen-Kunstkursen durchgeführt wurde. Die Kunsterzieherinnen Brigitte Kinski und Iris Hanneder unterstützten die Jugendlichen bei ihrer kreativen Arbeit, gaben Tipps und Anregungen.Bis 31. Dezember 2022 sind die Arbeiten im Stil von Elvira Bach, Georg Baselitz, Karl Otto Götz, Katharina Grosse, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Jutta Koether, A.R. Penck, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Rosemarie Trockel und Günther Uecker zu sehen. Die Ausstellung im Fassadengang des Schlosses ist kostenlos zugänglich und Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wolfram Grzabka: „Zur Ausstellung gibt es auch eine kleine Broschüre, in der alle Arbeiten abgebildet sind und kurze Beschreibungen der international bekannten Malerinnen und Maler enthält.” Auch dieses Heftchen stellt der Kunst- und Kulturförderer Grzabka unentgeltlich zur Verfügung.