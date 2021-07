Lechwerke AG spendet Laptops für die Kinder der Friedberger Villa Kunterbunt

Friedberg : Eltern-Kind-Initiative Villa Kunterbunt e.V. |

Die Friedberger Eltern-Kind-Initiative Villa Kunterbunt e.V. hatte sich im Rahmen des KITA‐Entdecker‐Programms der LEW-Bildungsinitiative 3malE für die Computer‐Spende beworben – und per Los den Zuschlag erhalten. Die Laptops sollen den Kindern den Zugang zur digitalen Welt mit all ihren kreativen und lehrreichen Dimensionen unter pädagogischer Begleitung ermöglichen.

, Leiter der Kommunalbetreuung der Lechwerke AG, überreichte am 07.07.2021 vier Laptops an die Kitaleitungund den 1. Vorsitzenden der Elterninitiative. Zur feierlichen Übergabe war auch Friedbergs Erster Bürgermeistererschienen. Als kleinen Dank hatten die Villa‐Kinder für das LEW-Team und die Stadt Friedberg, und persönlich für Roland Eichmann jeweils eine Leinwand vorbereitet, auf der sie sich mit ihren bunten Fingerabdrücken an einem Baum verewigt hatten.In der Villa Kunterbunt e.V. in Friedberg können die Kleinsten jetzt große Schritte in die digitale Welt machen. Gerade während der Corona‐Pandemie hatte sich auch in der Villa Kunterbunt e.V. die Wichtigkeit des Themas Digitalisierung gezeigt: Während des letzten Lockdowns startete der Tag beim Morgenkreis mit Fingerspielen, Liedern und Geschichten als Videokonferenz.Die Villa Kunterbunt e.V. wurde vor 27 Jahren als erste Krippe in ganz Friedberg gegründet. Engagierte Eltern hatten sich zu einer Initiative zusammengeschlossen, weil schon damals der Bedarf an einer Betreuung für die Jüngsten in der Stadt Friedberg sehr hoch war. Die Villa Kunterbunt e.V. richtet sich nach dem „Netz für Kinder“, einem Programm der Bayerischen Staatsregierung zur Weiterentwicklung der Kinderbetreuung. In der Einrichtung werden 15 Kinder im Alter von 2 Jahren bis ins Grundschulalter altersübergreifend betreut.Text: Villa Kunterbunt/Franz SchererFotos: Franz Scherer, FSeventfoto