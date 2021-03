„Leben im Sterben“ - palliative und seelsorgerliche Begleitung Sterbender im Zentrum der ökumenischen Woche für das Leben 2021, auch in Friedberg

Im Vorwort zum Themenheft der diesjährigen Woche für das Leben schreiben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm: »Wir wollen noch konsequenter als bisher einen bedarfsgerechten Ausbau der palliativen und hospizlichen Begleitung sowie eine umfassende Kultur des Lebens in unserer Gesellschaft fördern.«Der zentrale Auftakt der Woche für das Leben findet am Samstag, 17. April 2021, um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Dom zu Augsburg statt, an dem Bischof Bätzing, Landesbischof Bedford-Strohm sowie Regionalbischof Axel Piper (Kirchenkreis Augsburg) und Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg) teilnehmen. Der Gottesdienst sowie auch die anschließend geplante thematische Veranstaltung unter dem Motto »Leben im Sterben – und wie?! Perspektiven im Gespräch« werden im Live-Stream übertragen.Darüber hinaus wird das Thema in zahlreichen bundesweiten Aktionen von vielen Seiten beleuchtet. Auch in Friedberg wollen die evangelische und katholische Kirche sich an der Woche für das Leben beteiligen. Dazu ist einegeplant, die die Möglichkeiten palliativer Pflege und Begleitung in der Region vermittelt. Zudem steht das Thema im Mittelpunkt eines, an dem sich auch die evangelische Gemeinde Der Gute Hirte beteiligt.