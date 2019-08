Konzerte im zweiten Halbjahr 2019 in Herrgottsruh

Die wichtigsten Teile im Einzelnen:Die Sängerin Alexandrina Simeon, bekannt vor allem durch ihre Jazzinterpretationen, wird ihrer Hörerschaft bei einem Konzert mit dem Titel „Alexandrina Simeon and friends“ Gospels, Love Songs und klassische Werke bieten.Ihr zur Seite stehen der Schlagzeuger Markus Trinkl, der Oboer und Countertenor Anselm Wohlfahrt sowie der Leiter von Vocalissimo und Organist von Herrgottsruh, Roland Plomer.Karten im Vorverkauf mit Reservierung im Mittelschiff gibt es bei Gerblinger, Lesenswert sowie durch postalische Versendung über Plomer, Tel. 0821 / 607761.Im Rahmen eines Gottesdienstes interpretiert die Augsburger Sängerin Vanessa Fasoli zusammen mit Roland Plomer die „Missa in simplicitate“ des französischen KomponistenJ. Langlais für konzertierende Orgel und Sologesang.Volksmusikalisches Advents- und Weihnachtssingen mit der Hofmarkmusik sowie dem Gempfinger Viergesang, Rezitation: Lars Vogt vom Bayerischen Rundfunk.Beide Gruppen genießen einen hervorragenden Ruf und waren so bereits im vergangenen Jahr bei Livesendungen des Bayer. Fernsehens, z.B. „Beim Hirzinger“ zu hören. Die originellsten Gruppen auf der volksmusikalischen Bühne Oberbayerns werden hierzu eingeladen und vorgestellt.Karten im Vorverkauf gibt es bei den oben genannten Stationen.Das „Herrgottsruher Weihnachtssingen“ bringt wie alle Jahre die schönsten, bekannten traditionellen Weihnachtsliedern. Die Ausführenden werden die Sängerin Susanne Kapfer, deren Vater Claus Kapfer sowie Roland Plomer an der Orgel und am Piano sein.Der Eintritt ist frei, um einen Unkostenbeitrag für die Wallfahrtskirche wird gebeten.Beim diesjährigen Silvesterkonzert „A very good year“ werden sowohl klassische Musik als auch Stücke aus dem Jazz- und Gospelbereich zu hören sein.Alexandrina Simeon und Vanessa Fasoli als Sängerinnen sowie Thomas Deisenhofer, Klarinette und Markus Trinkl am Schlagzeug werden zusammen mit Roland Plomer ein Programm bieten, welches den Übergang in das Neue Jahr festlich gestalten soll.Karten zum Preis von 19,- und 16,- EUR über die oben genannten Vorverkaufsstellen.Bei diesem Konzert gibt es eine Bankreservierung.Text: Roland Plomer, Bild: Iris Wagner