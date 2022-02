Konzert mit Vanessa Fasoli und Bonko Karadijov am 13. Mai 2022

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

„Wunderbar, wunderbar - diese Nacht so sternenklar!“ Die Augsburger Sängerin Vanessa Fasoli (Mezzosopran) und der Bariton Bonko Karadijov entführen Sie zusammen mit den Friedbergern Thomas Deisenhofer (Klarinette) und Roland Plomer am Klavier in die Welt der Oper und Operette. Es erwartet Sie ein Programm von hoher Qualität, vielschichtiger Unterhaltung und stilistischer Vielfalt. Freuen Sie sich auf einen kurzweiligen Abend mit Melodien und Arien, die unter die Haut gehen und die Sie mit auf eine musikalische Reise nehmen. So werden unter anderem Stücke wie „Laci darem la mano“ aus Mozarts Don Giovanni, „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus dem Vogelhändler oder Giudittas „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ von F. Léhar zu hören sein. (20.00 Uhr) VVK: 20 Euro, AK: 23 Euro