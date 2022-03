Konzert mit dem Harrycane Orchestra & Friends am 22. Juli 2022 - Bei schönem Wetter im Schlosshof!

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Im Jahr 2015 gründete Schlagwerker Harry Alt das Harrycane Orchestra mit dem hoch gesteckten Ziel, orientalische Melodik und westlichen Modern Jazz durch eigene Kompositionen zu vereinen. Die Profimusiker überzeugen durch höchstes technisches Niveau. Leichtigkeit trotz komplexer Rhythmik, originelle Kompositionen sowie Leidenschaft in Improvisation und Ausdruck sind die Attribute, die dem Augsburger Sextett den wohlverdienten 2. Platz des Creole Bayern Wettbewerbs 2019 sicherten. Das Ensemble hat in den letzten Jahren zahlreiche renommierte Festivals bespielt – darunter das Bardentreffen in Nürnberg, den Jazzsommer in Augsburg, den Hafensommer in Würzburg und das Tollwood in München. Im Frühjahr 2021 erschien das zweite Album „Dark Makam“ unter dem Label Galileo Records.

(20.00 Uhr) VVK: 19 Euro, AK: 22 Euro.