Klavierabend mit Burak Çebi im Friedberger Divano

Friedberg : Divano |

Ein beeindruckendes Klavierkonzert des renommierten Pianisten Burak Çebi im Friedberger Divano war ein Glanzpunkt zwischen dem Friedberger Musiksommer und den Weihnachtskonzerten 2021.

Der Freundeskreis Friedberger Musiksommer und die Bürger für Friedberg erfüllten mit diesem Konzert den Wunsch von Burak Cebi im Divano auftreten zu dürfen. Die Konzertbesucher erlebten Franz Schuberts Klaviersonate D960 in B-Dur einen brillanten Vortrag von Burak Çebi. Im zweiten Abschnitt des Konzerts folgte nach den schmeichelnden Tönen Schuberts eine Aufführung von Werken türkischer Komponisten des 20. Jahrhunderts. Das Schaffen der Künstler Amed Agnan Saygun, Necil Kâzım Akses und Ilhan Baran war für die Konzertbesucher zum einen ein gegensätzlicher Aspekt zum ersten Konzertteil und zum anderen ein äußerst lebhafter Ansatz zum Kennenlernen anderer Musikkultur. Für seinen zweistündigen gelungenen Auftritt gab es großen Beifall vom Publikum, es wurde mit zwei Zugaben belohnt. Burak Çebi wird im November im renommierten Konzertsaal Reitstadel in Neumarkt seine neue CD aufnehmen, auf der auch Werke seines Friedberger Konzert zu hören sein werden.Der Pianist stammt aus einer türkischen Musikerfamilie mit tiefen und weitreichenden Wurzeln in der westlichen klassischen Tradition. Mit 18 Jahren zog Burak Çebi für ein Klavierstudium nach Deutschland. Währen der Studienzeit reifte bei ihm der Entschluss in Deutschland zu bleiben. In seiner Wahlheimat Friedberg ist er verheiratet mit der Sängerin Anne Steffens, der Tochter des Initiators des Friedberger Musiksommers Karl-Heinz Steffens. Viel beachtete Konzertauftritte hatte Burak Cebi bereits in Berlin, Hamburg, Leipzig, München, Trier, Hannover und Rostock, stets mit begeisterten Zuhörern.Mit diesem großartigen Konzert unterstreicht der Freundeskreis Friedberger Musiksommer zusammen mit den Bürgern für Friedberg wieder einmal seinen bedeutenden Stellenwert in der Friedberger Kulturszene. Im kommenden Jahr ist schon ein Auftritt als Lied-Duo mit seiner Gattin Anne Steffens geplant.