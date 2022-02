Klassik-Konzert mit Kaonnuri: „Lieder und Arien der Romantik“ am 20. März 2022

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Die Beschäftigung mit dem europäischen musikalischen Erbe hat in Ostasien mittlerweile eine 140-jährige Tradition. Besondere Beachtung erfuhren aus historischen Gründen klassisch-romantische Werke - auch und gerade deutscher Herkunft. Wir Heutigen sehen uns vor Fragen, ob es noch zulässig ist, weibliche Schönheit als Blume aufzufassen, von „Zigeunern“ zu singen, dem Stierkampf Klänge zu widmen oder klischeehafte Kinderbuchfiguren tanzen zu lassen.



Doch drei Musikerinnen aus dem modernen Südkorea eignen sich Lieder, Arien und Klavier der Romantik ohne kulturelles Übergepäck an und bringen sie unbefangen zu Gehör: Soo Yeon Song (Sopran), A-Reum Lee (Mezzosopran) und die Friedberger Pianistin Da Hae Kim-Steinherr haben sich in Melodien von Brahms, Strauss, Verdi, Rossini und anderen Komponisten verliebt. Ihre unbeschwerte Freude an der Ästhetik dieser Werke möchten sie mit ihrem Publikum teilen. (18.00 Uhr) VVK: 15 Euro, AK: 17 Euro