Kirchenführung in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh

Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Unsere Wallfahrtskirche ist wohl über 650 Jahre alt. In dieser Zeit und durch die Epochen hat sie viel erlebt: Umgestaltungen, Neubauten, Abrissdrohungen, Stilwechsel, Buntes und auch Kurioses.

Aber wie kommt ein Dinosaurier in das Fresko? Und wo ist der Eingang zum Himmel? Vieles lässt sich hier entdecken – Bekanntes und vielleicht auch Überraschendes.

Viel Freude beim genauen Hinsehen in Unseres Herrn Ruhe.