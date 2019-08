Kabarett-Konzert mit Felix Oliver Schepp

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Der gebürtige Friedberger und ehemalige Augsburger Domsingknabe Felix Oliver Schepp sammelte schon als Zehnjähriger Bühnenerfahrung bei zahlreichen Opernproduktionen in ganz Deutschland. Noch während des Studiums an der Bayerischen Theaterakademie München führten ihn Engagements unter anderem an das Landestheater Tirol, das Festspielhaus Baden-Baden und das Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz. Der Mittdreißiger, der mittlerweile in Hamburg lebt, bietet in seinen Solo-Programmen großartige Unterhaltung: Schepp spielt virtuos Klavier und ist ein nahezu perfekter Beobachter, der aufsaugt und verarbeitet, was um ihn herum passiert. Locker und erfrischend pendelt der Wortakrobat zwischen Nonsens und Tiefgang, zwischen einfühlsamen Chansons, poetischen Balladen und frech-skurrilen „Scheppsons“.

VVK im Bürgerbüro, beim AZ-Ticketservice und online via Eventim: 15 Euro, AK: 17 Euro.