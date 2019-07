„Jazzin' Up The Soul“: Ron Williams & Jörg Seidel Trio im Wittelsbacher Schloss

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Dem bekannten Entertainer, Schauspieler, Musicalstar und begnadeten Sänger Ron Williams gelingt zusammen mit dem Jörg Seidel Trio in dem Programm „Jazzin‘ Up The Soul“ ein musikalischer Spagat: die Verbindung der großen Soul- und Bluessongs mit einer geradezu klassischen Swing-Besetzung. Die große Soulstimme interpretiert zusammen mit Jazzgitarrist Jörg Seidel, Joe Dinkelbach am Piano und Gerold Donker am Bass die Klassiker der 60er und 70er Jahre abseits der Hörgewohnheiten. So hat man die Lieder von Ray Charles, Otis Redding, Carol King oder Ben E. King noch nicht gehört. VVK: 22 Euro, AK: 25 Euro. Alle Karten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus sowie beim AZ-Ticketservice und bei Eventim angeschlossenen Verkaufsstellen erhältlich.