"Innehalten" Menschenskulpturen Friedbergs Beitrag zum "Augsburger Friedensfest"

Kunstaktion zum "Augsburger Friedensfest". Menschenskulpturen verschmelzen in Architektur. Apell an die Menschen: "Innehalten" - "Zeit nehmen" so Rose Maier Haid.

Am 8.8.2020 um 11 Uhr und 12 Uhr für jeweils 10 Minuten "erstarren" die Menschenskulpturen in der Friedberger Innenstadt - nicht nur zum Gedenken an das Augsburger Friedensfest.