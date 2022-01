In der Art von ganz großer Kunst

„LIKE!” (zu Deutsch: in der Art von, oder auch: mögen, gefällt mir) heißt das neueste Projekt von Wolfram Grzabka, das derzeit am Gymnasium Friedberg von Schülerinnen und Schülern zweier Oberstufen-Kunstkurse durchgeführt wird. Dabei entstehen zwölf Werke, die bedeutenden zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern nachempfunden sind. Die Kunsterzieherinnen Brigitte Kinski und Iris Hanneder unterstützen die Jugendlichen bei ihrer kreativen Arbeit, geben Tipps und Anregungen.Dabei „kopieren” die jugendlichen Künstler nicht das Original, sondern schaffen ein ganz eigenes Werk. Dieses lehnt sich in Stil, Ausdruck und Technik an die künstlerische Gestaltung des Vorbildes an. So entstehen Interpretationen der Arbeiten von A.R. Penck, Elvira Bach, Georg Baselitz, Katharina Grosse, Gerhard Richter, Corinne Wasmuth, Jörg Immendorff, Jutta Koether, Anselm Kiefer und einigen mehr. Brigitte Kinski: „Wolfram Grzabka und ich haben zwar Vorschläge gemacht, die Schülerinnen und Schüler haben aber auch eigene Ideen gehabt, wen sie gerne verbildlichen möchten.” Von den Ergebnissen ist die Kunsterzieherin „absolut begeistert”.Die zwölf Bilder im Format DIN A2 werden demnächst im Fassadengang des Museums im Wittelsbacher Schloss Friedberg ausgestellt, die Besichtigung der Präsentation ist kostenlos möglich. Wolfram Grzabka: „Zusätzlich wird eine Broschüre verteilt, in der alle Arbeiten abgebildet sind und kurze Beschreibungen der international bekannten Malerinnen und Maler angeführt werden.” Auch dieses Heftchen stellt der Kunst- und Kulturförderer Grzabka unentgeltlich zur Verfügung. Schließlich solle damit das Interesse an zeitgenössischer Kunst geweckt und möglichst viel Publikum angesprochen werden.